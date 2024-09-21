



21 сентября в Иловлинском районе Волгоградской области произошёл крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказались объяты угодья вблизи ст. Качалино. Свидетелями разгула стихии стали сотни пассажиров и водителей, проезжающих по федеральной трассе Р-22 «Каспий». Очевидцы засняли происходящее на видео.







- В 14:20 поступило сообщение о пожаре в Иловлинском районе Волгоградской области. Горела сухая растительность. Пожарные подразделения 88-й ПЧ ст. Качалино ликвидировали возгорание в 16:10, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Судя по кадрам, пламя бушевало на площади в несколько гектаров, однако точную площадь пожара в настоящее время специалисты только устанавливают.

Отметим, погибших и пострадавших во время ЧП нет. Предполагаемая причина произошедшего - неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me