Происшествия

Переломы позвоночников и рваные раны: волгоградские медики спасают пострадавших в ДТП граждан Узбекистана

Происшествия 30.06.2021 10:33
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30.06.2021 10:33


Волгоградские медики сообщили о состоянии здоровья пострадавших в ДТП трудовых мигрантов. Как пояснили ИА «Высота 102» в волгоградском облздраве, в больницу  скорой помощи № 25 были доставлены 12 человек — 10 мужчин и 2 женщины. Все они были осмотрены врачами и распределены по отделениям в соответствии со степенью тяжести полученных травм. Четыре  человека находятся в тяжелом состоянии — их перевели в реанимацию. У двоих легкие травмы. У остальных — средней степени тяжести. В облздраве отметили, что медицинская помощь пострадавшим была оказана вовремя – промедление могло стоить  им жизни. Так, врачи диагностировали у граждан Узбекистана рваные раны лица и головы, переломы позвоночников, травмы живота.
Напомним, ДТП случилось сегодня в половине восьмого утра в Городищенском районе. 14 человек, граждан Узбекистана направлялись со стороны Самофаловки в Иловлинский район на работу на поля. За рулем пассажирской «ГАЗели» находился мужчина, который занимался частным извозом. В какой-то момент он потерял управление, в результате микроавтобус вылетел на обочину и скатился в кювет. 

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