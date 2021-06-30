Переломы позвоночников и рваные раны: волгоградские медики спасают пострадавших в ДТП граждан Узбекистана





Волгоградские медики сообщили о состоянии здоровья пострадавших в ДТП трудовых мигрантов. Как пояснили ИА «Высота 102» в волгоградском облздраве, в больницу скорой помощи № 25 были доставлены 12 человек — 10 мужчин и 2 женщины. Все они были осмотрены врачами и распределены по отделениям в соответствии со степенью тяжести полученных травм. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии — их перевели в реанимацию. У двоих легкие травмы. У остальных — средней степени тяжести. В облздраве отметили, что медицинская помощь пострадавшим была оказана вовремя – промедление могло стоить им жизни. Так, врачи диагностировали у граждан Узбекистана рваные раны лица и головы, переломы позвоночников, травмы живота.

Напомним, ДТП случилось сегодня в половине восьмого утра в Городищенском районе. 14 человек, граждан Узбекистана направлялись со стороны Самофаловки в Иловлинский район на работу на поля. За рулем пассажирской «ГАЗели» находился мужчина, который занимался частным извозом. В какой-то момент он потерял управление, в результате микроавтобус вылетел на обочину и скатился в кювет.



