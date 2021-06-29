Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в Волгограде

Расследования 29.06.2021 16:48
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29.06.2021 16:48
Виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть 25-летнего инвалида в Волгограде, признан 60-летний водитель самосвала. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Оксана Черединина, приговором Дзержинского районного суда мужчине назначено 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет.
В судебном заседании установлено, что утром 29 января 2020 года фигурант уголовного дела на автомобиле "ЗИЛ ММ 34502" двигался по улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда. Напротив дома №112 водитель продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходившего дорогу по пешеходному переходу 25-летнего инвалида, страдавшего заболеванием центральной нервной системы. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г.Волгограду.
Свою вину фигурант уголовного дела не признал.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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