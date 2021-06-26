Происшествия

Под Волгоградом 15-летний подросток утонул в водоеме для полива растений

Происшествия 26.06.2021 14:58
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26.06.2021 14:58


Подросток утонул в водонакопителе на территории питомника в Среднеахтубинском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, трагедия произошла в питомнике растений «Лотос», расположенном неподалеку от поселка Третий Решающий.
По данным следствия, 15-летний мальчик пришел один к водонакопителю и решил искупаться, хотя плавать не умел. По записям видеонаблюдения было установлено, что подросток нырнул в водоем глубиной 6 метров, а всплыть не смог. Насос в момент трагедии не работал. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 
Отметим, что на этой неделе зафиксировано несколько трагических случаев на воде. Так, 22 июня в Волге на глазах у матери утонул 14-летний мальчик. Все произошло на пляже в Тракторозаводском районе Волгограда. По словам очевидцев, мать достала тонущего ребенка из воды на берег, но реанимировать его не удалось.

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