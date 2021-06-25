В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)

Общество 25.06.2021 11:27
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25.06.2021 11:27
Работы по наполнению искусственного водоема начались в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, на заполнение водой декоративного пруда уйдет несколько дней. Перед этим специалисты уложили по его периметру декоративные природные камни.
Всего компания-инвестор зальет в пруд 1000 кубометров воды. Новую зону отдыха с водоемом планируют отрыть после 15 июля. Здесь же будет организован прокат лодок.
На прилегающей к пруду территории будут оборудованы удобные подходы, посадочные зоны, теневые навесы, в целях безопасности отдыхающих инвестор установит ограждения.
Помимо искусственного пруда на территории парка компания возводит водный интерактивный комплекс, который включит в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.
Параллельно ведутся работы над созданием молодежной зоны, где появятся зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион "Черная дыра" и VR-аттракцион.
С осени прошлого года в ЦПКиО высажено 250 крупномерных деревьев у входной группы и вдоль пешеходных аллей.
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