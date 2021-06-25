В декоративный пруд у "Волгоград Арены" заливают 1000 кубов воды (ВИДЕО)











Работы по наполнению искусственного водоема начались в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, на заполнение водой декоративного пруда уйдет несколько дней. Перед этим специалисты уложили по его периметру декоративные природные камни.

Всего компания-инвестор зальет в пруд 1000 кубометров воды. Новую зону отдыха с водоемом планируют отрыть после 15 июля. Здесь же будет организован прокат лодок.

На прилегающей к пруду территории будут оборудованы удобные подходы, посадочные зоны, теневые навесы, в целях безопасности отдыхающих инвестор установит ограждения.

Помимо искусственного пруда на территории парка компания возводит водный интерактивный комплекс, который включит в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.

Параллельно ведутся работы над созданием молодежной зоны, где появятся зеркальный и лазерный лабиринты, аттракцион "Черная дыра" и VR-аттракцион.

С осени прошлого года в ЦПКиО высажено 250 крупномерных деревьев у входной группы и вдоль пешеходных аллей.



