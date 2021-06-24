В Волгоградской области прибавилось количество стобалльников

Общество 24.06.2021 13:35
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24.06.2021 13:35
Ещё 14 выпускников Волгоградской области получили максимальный балл на ЕГЭ-2021: физику на 100 баллов сдали семь человек, ещё семь одиннадцатиклассников успешно справились с ЕГЭ по истории. С заданиями по истории и физике отлично справились ученики образовательных организаций Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово и Новоаннинского района В общей сложности на счету выпускников региона уже 53 высших результата, пояснили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики.
Напомним, по итогам пяти экзаменов (ЕГЭ по литературе, химии, географии, русскому языку и математики профильного уровня) 100 баллов получили 39 выпускников региона. Скоро станут известны итоги ЕГЭ по обществознанию, биологии, иностранным языкам.
Сегодня и завтра участники экзаменационной кампании сдают информатику. В Волгоградской области на этот ЕГЭ зарегистрировано 1169 человек. Для того, чтобы обеспечить контроль за состоянием здоровья участников ЕГЭ, особенно в условиях повышенной температуры воздуха, во всех пунктах организовано медицинское обслуживание, обеспечен питьевой режим, проводится мониторинг температуры в кабинетах. Также соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические меры.
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