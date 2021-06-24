Общество

«Вы прививочку сделали?»: депутаты Волгоградской облдумы утвердили новых членов общественной палаты (ВИДЕО)

Общество 24.06.2021 10:48
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24.06.2021 10:48




На сегодняшнем заседании депутаты Волгоградской облдумы утвердили свой список членов общественной палаты 7-ого созыва. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», народные избранники одобрили  кандидатуры председателя Волгоградской региональной общественной организации «Дагестан» Абдулвагаба Джалиева, члена ОП шестого созыва, замдиректора центра судебных экспертиз Антона Лукаша, бывшего председателя областного совета ветеранов Сергея Назарова, начальник отдела молодежной политики Волгоградского госуниверситета Павла Переходова, гендиректора АО "Себряковцемент" Сергея Рогачева, председателя общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Сергея Сачкова, члена казачьего общества Всевеликого войска Донского Юрия Слущева, митрополита Волгоградского  и Камышинского Феодора, президента медиа-группы «Премия» Вячеслава Черепахина, директора Урюпинского художественно-краеведческого музея Натальи Яковенко. Особых вопросов к кандидатам у депутатов не было. Только председатель облдумы Александр Блошкин поинтересовался у Павла Переходова, сделал ли он прививочку? «Молодец», - заявил спикер регпарламента, услышав утвердительный ответ. 
Ранее, напомним, губернатор Волгоградской области представил свою десятку членов общественной палаты. В ближайшие три года интересы граждан в ОП ВО по квоте главы региона будут представлять Почетный строитель РФ 71-летний Лев Алферов, директор Волгоградского медицинского колледжа 52-летняя Галина Генералова, председатель Волгоградского областного совета профсоюзов 50-летняя Татьяна Гензе. В утвержденный губернатором перечень также вошли председатель Олимпийского совета Волгоградской области и бывший президент ФК «Ротор» 80-летний Виктор Иванов и заслуженный юрист РФ 63-летняя Светлана Казаченок.
В качестве членов общественной палаты назначены также ректор ВГСПУ 49-летний Александр Коротков, генеральный директор Волжского абразивного завода 56-летний Сергей Костров и руководитель Волгоградского музея ИЗО им. Машкова 49-летняя Варвара Озерина. В обновленный состав ОП ВО вошли также генеральный директор Волжской птицефабрики 70-летний Владимир Струк и руководитель регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области 38-летняя Ирина Шарипова.
Двадцатка общественников выберет, в свою очередь, еще десятерых членов ОП. 

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