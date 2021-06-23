Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской области

Общество 23.06.2021 16:45
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23.06.2021 16:45
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил десятерых членов общественной палаты региона (ОП ВО) VII созыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию, половина из них — новые в палате лица, остальные сохранили свои места.
В ближайшие три года интересы граждан в ОП ВО будут представлять Почетный строитель РФ 71-летний Лев Алферов, директор Волгоградского медицинского колледжа 52-летняя Галина Генералова, председатель Волгоградского областного совета профсоюзов 50-летняя Татьяна Гензе. В утвержденный губернатором перечень также вошли председатель Олимпийского совета Волгоградской области и бывший президент ФК «Ротор» 80-летний Виктор Иванов и Заслуженный юрист РФ 63-летняя Светлана Казаченок.
В качестве членов общественной палаты назначены ректор ВГСПУ 49-летний Александр Коротков, генеральный директор Волжского абразивного завода 56-летний Сергей Костров и руководитель Волгоградского музея ИЗО им. Машкова 49-летняя Варвара Озерина. В обновленный состав ОП ВО вошли также генеральный директор Волжской птицефабрики 70-летний Владимир Струк и руководитель регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области 38-летняя Ирина Шарипова.
Ожидается, что завтра Волгоградская облдума утвердит еще 10 членов нового состава общественной палаты. Две трети коллегиального органа затем утверждают еще 10 кандидатур, поступивших от некоммерческих организаций. Первая встреча нового состава должна состояться не позднее 24 сентября 2021 года.
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