Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)











Учения по ликвидации пожара в ковидном госпитале прошли сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, огнеборцы отработали свои действия по ликвидации ЧС на базе областного клинического госпиталя ветеранов войн, который с прошлого года был перепрофилирован под лечение больных коронавирусом.





По замыслу пожарно-тактических учений, возгорание возникло в одной из палат на втором этаже, в так называемой "красной зоне". Из-за сильного задымления несколько человек оказались заблокированными в соседних палатах и на балконе. Пожарным необходимо было эвакуировать людей, в том числе пациента реанимации, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.





В ходе занятия пожарные отработали механизм взаимодействия с руководством и персоналом госпиталя, навыки по эвакуации находящихся в зданиях людей и тушению пожара.



