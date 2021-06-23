Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)

Общество 23.06.2021 16:50
0
23.06.2021 16:50
Учения по ликвидации пожара в ковидном госпитале прошли сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, огнеборцы отработали свои действия по ликвидации ЧС на базе областного клинического госпиталя ветеранов войн, который с прошлого года был перепрофилирован под лечение больных коронавирусом.
По замыслу пожарно-тактических учений, возгорание возникло в одной из палат на втором этаже, в так называемой "красной зоне". Из-за сильного задымления несколько человек оказались заблокированными в соседних палатах и на балконе. Пожарным необходимо было эвакуировать людей, в том числе пациента реанимации, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ходе занятия пожарные отработали механизм взаимодействия с руководством и персоналом госпиталя, навыки по эвакуации находящихся в зданиях людей и тушению пожара.
Реклама
Капуста в Волгоградской области рекордно подорожала23.06.2021 17:54
Общество 23.06.2021 17:54
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорби23.06.2021 17:13
Общество 23.06.2021 17:13
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской области23.06.2021 16:45
Общество 23.06.2021 16:45
Дикая жара захватит Волгоград до конца недели23.06.2021 16:08
Общество 23.06.2021 16:08
Как и опасались: в Волгоградской области растет количество заболевших коронавирусом23.06.2021 13:15
Общество 23.06.2021 13:15
В Волгограде до холодов отремонтируют еще свыше 40 улиц23.06.2021 12:35
Общество 23.06.2021 12:35
Чтобы берег турецкий не остался мечтой: «Волгоградэнергосбыт» советует погасить долги перед отпуском23.06.2021 11:22
Общество 23.06.2021 11:22
«Они уезжают»: новый поезд из Волжского увезет мигрантов в Узбекистан23.06.2021 10:40
Общество 23.06.2021 10:40
Кафе «Четыре сыра» в Волгограде подверглось санкциям за нарушение антиковидных мер23.06.2021 08:08
Общество 23.06.2021 08:08
В Волгограде спустя почти месяц ликвидировали провал около Мамаева кургана22.06.2021 18:05
Общество 22.06.2021 18:05
Жителей Волгограда начали прививать от COVID-19 в музее22.06.2021 17:47
Общество 22.06.2021 17:47
В волгоградских супермаркетах предоставят скидки привившимся от COVID-1922.06.2021 15:39
Общество 22.06.2021 15:39
Более 200 волгоградцев отправились в поездки по возобновленным маршрутам «Экскурсионного вагона»22.06.2021 14:39
Общество 22.06.2021 14:39
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области продолжает расти22.06.2021 14:35
Общество 22.06.2021 14:35
Артиллеристы произвели выстрел из пушки на Мамаевом кургане в Волгограде22.06.2021 12:28
Общество 22.06.2021 12:28
Реклама