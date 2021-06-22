Жителей Волгограда начали прививать от COVID-19 в музее





С сегодняшнего дня посетители волгоградского музея «Россия — моя история» могут получить бесплатную экскурсию в обмен на вакцинацию от коронавируса. Прививочный пункт будет работать в учреждении культуры ежедневно с 15 до 18 часов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Вакцинацию проводят медики поликлиники №3 Центрального района. Посетители музея, которые сегодня застали открытие пункта, одобрили идею и воспользовались возможностью привиться, получив после укола купон на бесплатное посещение.

Первый этап вакцинации в Волгоградской области прошли 356 тысяч человек, полностью иммунизированы более 287 тысяч граждан. Всего в регион доставили 408 тысяч комплектов трех отечественных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Открыт 61 стационарный прививочный пункт, специализированные кабинеты для вакцинации работают на предприятиях, в учебных заведениях, торгово-развлекательных комплексах.