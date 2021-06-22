



Отличные результаты по математике профильного уровня продемонстрировали ученики школ Волгограда, Волжского и Суровикино. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, всего по итогам пяти экзаменов – литературе, географии, химии, русскому языку и математике – 100 баллов получили 39 учащихся школ Волгоградской области. Сегодня выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Следующим экзаменом 24 июня станет информатика – этот ЕГЭ впервые будут сдать в компьютерной форме, без использования бумажных бланков ответов.

Напомним, в 2021 году аттестационную кампанию в форме ЕГЭ проходят только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Обязательным стал русский язык, остальные предметы по выбору школьники определяли самостоятельно в зависимости от дальнейшего профиля обучения.

Основной период ЕГЭ-2021 проходит с 31 мая по 2 июля. В нем принимают участие почти 10 тыс. выпускников Волгоградской области.



