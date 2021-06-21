Тысячу свечей памяти зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 21.06.2021 23:48
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21.06.2021 23:48
Волгоградские силовики, курсанты и кадеты, руководство региона и города, депутаты и сенаторы с жителями и гостями Волгограда поднялись на Мамаев курган, чтобы принять участие в акции «Завтра была война…» и почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В канун Дня памяти и скорби они зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню и вспомнили тех, кто погиб от рук фашистских захватчиков, совершил подвиг и отстоял свободу Родины, сообщает ИА «Высота 102». В мероприятии приняли участие также члены делегации Забайкальского края, которая в эти дни находится с визитом в Волгоградской области.
Сотрудники правоохранительных органов собираются у «Озера слез» ежегодно в ночь на 22 июня - День памяти и скорби, когда началась Великая Отечественная война. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, ранним утром войска фашистской Германии без объявления войны атаковали границы Советского Союза и начали бомбить мирные села и города. За 1418 дней страшных боев погибли 26,6 миллионов советских граждан, из которых 18 миллионов - гражданское население.
Жизни более 1,1 миллиона красноармейцев и мирного населения унесла одно из крупнейших сражений войны - Сталинградская битва. После массированной бомбардировки врага город лежал в руинах, горела залитая нефтью Волга. Годы ушли на восстановление Сталинграда и Заволжья, где из леса строили авиабазы и госпитали. Неоценимы были человеческие потери: домой не вернулись сыновья, отцы и деды, под натиском захватчиков погибли женщины и дети.
Патриотическая акция «Завтра была война…» впервые состоялось в Волгограде в 2012 году по инициативе волгоградской полиции. В следующем году ее поддержали остальные силовики региона, и уже в 2014 году она стала всероссийской. В 2020 году из-за пандемии количество участников акции было в разы меньше - вместо 5 тысяч всего несколько сотен человек. В этом году мероприятие также прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: сокращено число участников, обязательным являлось ношение масок и соблюдение дистанции.
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