Общество

Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактов

Общество 18.06.2021 17:59
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18.06.2021 17:59


Прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял на контроль обращения 18-ти индивидуальных предпринимателей и бизнесменов, которые они озвучили сегодня на личном приеме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прием проводился совместно с волгоградским бизнес-омбудсменом Ольгой Устиновой.

Коммерсанты пожаловались прокурору на неадекватные, по их мнению, счета за вывоз мусора и несвоевременность оплаты муниципальных и государственных контрактов. Помимо этого предприниматели были возмущены действием либо бездействием правоохранительных органов и необоснованными проверками. Были подняты вопросы о некорректной работе пунктов весового контроля грузовых автомобилей. Так, напомним, грузоперевозчикам за 5 месяцев 2021 года удалось оспорить в Тракторозаводском районном суде 350 постановлений об огромных штрафах за перевес. Суд установил, что проблема была именно в работе датчиков.

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