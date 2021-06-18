Общество 18.06.2021 17:59
0
18.06.2021 17:59
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял на контроль обращения 18-ти индивидуальных предпринимателей и бизнесменов, которые они озвучили сегодня на личном приеме. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прием проводился совместно с волгоградским бизнес-омбудсменом Ольгой Устиновой.
Коммерсанты пожаловались прокурору на неадекватные, по их мнению, счета за вывоз мусора и несвоевременность оплаты муниципальных и государственных контрактов. Помимо этого предприниматели были возмущены действием либо бездействием правоохранительных органов и необоснованными проверками. Были подняты вопросы о некорректной работе пунктов весового контроля грузовых автомобилей. Так, напомним, грузоперевозчикам за 5 месяцев 2021 года удалось оспорить в Тракторозаводском районном суде 350 постановлений об огромных штрафах за перевес. Суд установил, что проблема была именно в работе датчиков.
Реклама
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»18.06.2021 19:40
Общество 18.06.2021 19:40
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в бездну18.06.2021 19:07
Общество 18.06.2021 19:07
На юге Волгограда отключат воду18.06.2021 13:57
Общество 18.06.2021 13:57
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов18.06.2021 13:20
Общество 18.06.2021 13:20
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»18.06.2021 12:17
Общество 18.06.2021 12:17
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертия18.06.2021 11:52
Общество 18.06.2021 11:52
Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»18.06.2021 09:58
Общество 18.06.2021 09:58
Волгоградская электричка 19 июня сделает дополнительную остановку на Мамаевом кургане18.06.2021 08:58
Общество 18.06.2021 08:58
Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область17.06.2021 21:19
Общество 17.06.2021 21:19
В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием17.06.2021 21:16
Общество 17.06.2021 21:16
На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человек17.06.2021 16:55
Общество 17.06.2021 16:55
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работу17.06.2021 14:22
Общество 17.06.2021 14:22
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Беседу о безопасном поведении на железной дороге провели в летнем лагере Волгограда17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколад17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Реклама