Волгоградские дальнобойщики успешно оспорили более 350 штрафов за мифический перевес

Общество 11.06.2021 16:56
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11.06.2021 16:56
За период с января по июнь 2021 года Тракторозаводский районный суд Волгограда отменил около 350 постановлений, вынесенных по делам об административных правонарушениях за превышение массы транспортного средства. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, постановления были вынесены начальником центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области на основании автоматической фотосъемки, которая велась на пункте весового контроля, установленного на Третьей продольной магистрали. Дальнобойщики, которые на своих фурах следовали через этот пункт, впоследствии получили штрафы в сумме от 150 до 500 тысяч рублей.
Однако при рассмотрении жалоб как самих дальнобойщиков, так и представителей компаний, где они работали, выяснилось, что система измерения веса фур работала некорректно. Также были установлены факты нахождения транспортных средств в момент фиксации правонарушения во владении других лиц. В связи с этим постановления были отменены за отсутствием состава правонарушения.
Ранее, напомним, дальнобойщики заявили о претензиях к некорректной, по их мнению, работе поста весового контроля на Третей продольной магистрали. В то же время представители ГАУ «Безопасный регион» заявляли, что участок на этом посту начал рассыпаться под весом перегруженных фур, из-за чего на асфальте образовались трещины и колеи. Это, как объяснили в учреждении, и стало причиной сбоя в работе датчиков, фиксирующих вес автомобилей. Данный участок запланирован к ремонту. В настоящее время система весового контроля работает в регламентном режиме - сведения не передаются в ГИБДД.
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