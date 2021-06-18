Телеком

Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам

Телеком 18.06.2021 15:35 Реклама
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18.06.2021 15:35 Реклама


Билайн предложил своим клиентам в Волгоградской области бесплатный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам VIP Play, «Фильмы ivi», more.tv и KIDS в сервисе «Билайн ТВ» до 31 июля 2021 года. Новое предложение создано специально для поклонников кино, предпочитающих смотреть новинки с экрана смартфона. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
«Билайн ТВ» (12+)  предоставляет возможность смотреть до 300 каналов на любых устройствах (ТВ, компьютере или смартфоне) для абонентов любого провайдера мобильного и домашнего интернета.
Зрители «Билайн ТВ» получат доступ к более чем 30 000 единицам российского и зарубежного контента, если активируют сразу все четыре подписки.
Подписка VIP Play дает доступ не только к новинкам кино и сериалов, но и к популярным каналам семейства Viasat. Этим летом в каталоге сервиса появятся западные премьеры: «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), «Люди в черном: Интернэшнл» (16+), «Цель номер один» (16+) и другие.
Подписка «Фильмы ivi» включает не только новинки и премьеры, но и легендарные советские фильмы, популярные российские и зарубежные сериалы разных периодов в свободном доступе.
Подписка more.tv позволит смотреть премьеры зарубежных сериалов одновременно со всем миром, а российских – до их выхода на ТВ-экраны. Она также включает доступ к собственным сериалам и шоу сервиса: новому сезону сериала «Рассказ служанки» (18+) и спортивной драме «Регби» (16+).
Кино-подписка KIDS – специальная подборка для детей и их родителей. Юные зрители смогут посмотреть мультсериалы «Губка Боб» (12+), «Щенячий патруль» (0+), «Черепашки-ниндзя» (6+) или познакомиться со старыми советскими мультфильмами.
Предложение доступно как для новых, так и действующих пользователей Домашнего интернета и «Билайн ТВ», и клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промо-периодом или не подключены на платный доступ (кроме абонентов с IPTV).
Акция проходит с 24 мая 2021 года по 31 июля 2021 года.
Более подробная информация об Организаторе, условиях акции, территории действия и стоимости авто-продления подписок.

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