Общество

Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»

Общество 18.06.2021 09:58
0
18.06.2021 09:58


Суд обязал руководство СНТ "Дубки" в Волгограде устранить препятствия в пользовании земельным участком 71-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина, которая является ветераном труда, пожаловалась в надзорное ведомство на ограничение доступа к ее даче. 
Осмотр места показал, что свободный проход и проезд к участку через территорию общего пользования у женщины отсутствует. С одной стороны примыкающая территория имеет значительный уклон в сторону соседнего участка, где также находится растительность, а с иных сторон расположены соседние участки.
В суд был предъявлен иск в интересах пенсионерки о возложении обязанности на СНТ устранить препятствия в пользовании земельным участком. Дзержинский районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав ответчика освободить близлежащую территорию от растительности, выровнять подъездной путь и обеспечить беспрепятственный доступ женщины на ее дачу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
18.06.2021 08:58
Общество 18.06.2021 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2021 21:19
Общество 17.06.2021 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 21:16
Общество 17.06.2021 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 16:55
Общество 17.06.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 14:22
Общество 17.06.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 10:28
Общество 17.06.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2021 09:43
Общество 17.06.2021 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.06.2021 09:37
Общество 17.06.2021 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 19:58
Общество 16.06.2021 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 18:33
Общество 16.06.2021 18:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2021 18:01
Общество 16.06.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2021 15:55
Общество 16.06.2021 15:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
На ВТЗ прошел показ масштабной театрализованной постановки к 20-летию ТМКСмотреть фотографии
09:58
Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»Смотреть фотографии
09:46
Выбирайте свежий воздух в салонеСмотреть фотографии
08:58
Волгоградская электричка 19 июня сделает дополнительную остановку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:56
Нового главврача больницы в Волгоградской области нашли в системе МВДСмотреть фотографии
21:19
Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниваниемСмотреть фотографии
19:07
«Шлагбаумов у нас нет»: в хуторе Волгоградской области произошла вспышка коронавирусаСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде цены на бензин бьют рекордыСмотреть фотографии
16:55
На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человекСмотреть фотографии
16:07
Дело волгоградского генерала Михаила Музраева поступило в военный суд Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области подросло число новых случаев COVID-19Смотреть фотографии
15:07
Суд в Астрахани отложил апелляцию на приговор волгоградской экс-судьи ДобрынинойСмотреть фотографии
15:03
Чтобы больше рожали: в центре Волгограда ремонтируют женскую консультациюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работуСмотреть фотографии
13:46
На КАУСТИКе прошла предзащита научных работ студентов и магистрантов базовой кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
12:50
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколадСмотреть фотографии
11:41
Расправа у "Сказки": контрактника арестовали в Волгограде за покушение на убийствоСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом легковушка «впечаталась» в тягач: пострадали три женщиныСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде в страшном ДТП с грузовиком погиб 6-летний ребенокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифрыСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградской области юный водитель на машине матери сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:43
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулыСмотреть фотографии
09:37
Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушенийСмотреть фотографии
09:28
На даче в Волгоградской области сгорел раритетный автомобильСмотреть фотографии
08:42
Заграница нас накормит: в волгоградских магазинах появилась морковь из Израиля и БеларусиСмотреть фотографии
19:58
«По уши в грязи»: из-за нерадивой управляющей компании волгоградцы дышат плесеньюСмотреть фотографии
18:33
Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долговСмотреть фотографии
18:01
"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и пескомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 