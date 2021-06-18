Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»

Общество 18.06.2021 09:58
0
18.06.2021 09:58
Суд обязал руководство СНТ "Дубки" в Волгограде устранить препятствия в пользовании земельным участком 71-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина, которая является ветераном труда, пожаловалась в надзорное ведомство на ограничение доступа к ее даче.
Осмотр места показал, что свободный проход и проезд к участку через территорию общего пользования у женщины отсутствует. С одной стороны примыкающая территория имеет значительный уклон в сторону соседнего участка, где также находится растительность, а с иных сторон расположены соседние участки.
В суд был предъявлен иск в интересах пенсионерки о возложении обязанности на СНТ устранить препятствия в пользовании земельным участком. Дзержинский районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав ответчика освободить близлежащую территорию от растительности, выровнять подъездной путь и обеспечить беспрепятственный доступ женщины на ее дачу.
Реклама
Волгоградская электричка 19 июня сделает дополнительную остановку на Мамаевом кургане18.06.2021 08:58
Общество 18.06.2021 08:58
Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область17.06.2021 21:19
Общество 17.06.2021 21:19
В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием17.06.2021 21:16
Общество 17.06.2021 21:16
На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человек17.06.2021 16:55
Общество 17.06.2021 16:55
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работу17.06.2021 14:22
Общество 17.06.2021 14:22
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Беседу о безопасном поведении на железной дороге провели в летнем лагере Волгограда17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколад17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифры17.06.2021 10:28
Общество 17.06.2021 10:28
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы17.06.2021 09:43
Общество 17.06.2021 09:43
Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушений17.06.2021 09:37
Общество 17.06.2021 09:37
«По уши в грязи»: из-за нерадивой управляющей компании волгоградцы дышат плесенью16.06.2021 19:58
Общество 16.06.2021 19:58
Многодетная семья осталась без света в Волгограде из-за чужих долгов16.06.2021 18:33
Общество 16.06.2021 18:33
"Черную дыру" на Первой продольной в Волгограде засыпали щебенкой и песком16.06.2021 18:01
Общество 16.06.2021 18:01
Волгоградский парк объявил войну полчищам мошки16.06.2021 15:55
Общество 16.06.2021 15:55
Реклама