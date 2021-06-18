Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»





Суд обязал руководство СНТ "Дубки" в Волгограде устранить препятствия в пользовании земельным участком 71-летней пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина, которая является ветераном труда, пожаловалась в надзорное ведомство на ограничение доступа к ее даче.

Осмотр места показал, что свободный проход и проезд к участку через территорию общего пользования у женщины отсутствует. С одной стороны примыкающая территория имеет значительный уклон в сторону соседнего участка, где также находится растительность, а с иных сторон расположены соседние участки.

В суд был предъявлен иск в интересах пенсионерки о возложении обязанности на СНТ устранить препятствия в пользовании земельным участком. Дзержинский районный суд Волгограда разделил мнение прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав ответчика освободить близлежащую территорию от растительности, выровнять подъездной путь и обеспечить беспрепятственный доступ женщины на ее дачу.



