Общество

«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в бездну

Общество 18.06.2021 19:07
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18.06.2021 19:07

Новый провал появился на днях под фундаментом дома №25 по ул. Ленина в Центральном районе Волгограда. Это уже второй подобный случай за последние несколько месяцев, рассказали ИА "Высота 102" жильцы дома.  Так, первый раз грунт провалился на участке под аркой дома в январе этого года. Яму сотрудники УК «Уютный город», которая на тот момент управляла домом, засыпали мешком цемента и несколькими ведрами с песком. «Титанический» труд работников, которые огородили место провала двумя пеньками, тогда сняли на видео жильцы дома, а информагентство ИА «Высота 102» опубликовало материал «Это провал»: волгоградцы застукали УК с лопатами песка на ушедшем в землю асфальте". 
Однако недавно рядом со старым провалом образовался новый. Эта ситуация очень тревожит жильцов, которые волнуются  за судьбу своей многоэтажки. 

По их мнению,  провал в асфальте является следствием опасных процессов, которые могут привести к аварийной ситуации и разрушению дома. «Больше года назад в полутора метрах от арки со стороны Комсомольского сада уже была подобная ситуация. Провал постоянно увеличивался и только потом был засыпан и заасфальтирован. Мы предполагаем, что причинами размыва грунта и постепенного разрушения фундамента может являться эксплуатация  инженерного оборудования дома  с нарушениями правил и норм, в частности, многолетний слив на пол подвала воды из системы отопления дома», - рассказали волгоградцы. Кроме того, в декабре прошлого года в подвале этого дома произошла авария, когда кипяток из лопнувшей трубы в течение трех часов заливал фундамент. 

Пока новый провал лишь заботливо огорожен щитом с "заботой о вашей безопасности" от имени УК "ЦентрВолга". Именно эту управляющую компанию выбрали недавно жильцы, распрощавшись с УК "Уютный город". Однако, когда устранят новый провал, неизвестно. В УК "ЦентрВолга" корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что, хотя общее собрание жильцов и выбрало данную управляющую компанию, но к выполнению своих обязательств по содержанию дома они пока не приступили, так как в жилинспекции еще не утвердили документы о переходе многоэтажки в другую УК. И посоветовали жильцам обращаться в  "Уютный город". В свою очередь, в УК "Уютный город" заявили, что больше не имеют отношение к данному дому. 

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