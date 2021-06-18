«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в бездну

Общество 18.06.2021 19:07
0
18.06.2021 19:07
Новый провал появился на днях под фундаментом дома №25 по ул. Ленина в Центральном районе Волгограда. Это уже второй подобный случай за последние несколько месяцев, рассказали ИА "Высота 102" жильцы дома. Так, первый раз грунт провалился на участке под аркой дома в январе этого года. Яму сотрудники УК «Уютный город», которая на тот момент управляла домом, засыпали мешком цемента и несколькими ведрами с песком. «Титанический» труд работников, которые огородили место провала двумя пеньками, тогда сняли на видео жильцы дома, а информагентство ИА «Высота 102» опубликовало материал «Это провал»: волгоградцы застукали УК с лопатами песка на ушедшем в землю асфальте".
Однако недавно рядом со старым провалом образовался новый. Эта ситуация очень тревожит жильцов, которые волнуются за судьбу своей многоэтажки.
По их мнению, провал в асфальте является следствием опасных процессов, которые могут привести к аварийной ситуации и разрушению дома. «Больше года назад в полутора метрах от арки со стороны Комсомольского сада уже была подобная ситуация. Провал постоянно увеличивался и только потом был засыпан и заасфальтирован. Мы предполагаем, что причинами размыва грунта и постепенного разрушения фундамента может являться эксплуатация инженерного оборудования дома с нарушениями правил и норм, в частности, многолетний слив на пол подвала воды из системы отопления дома», - рассказали волгоградцы. Кроме того, в декабре прошлого года в подвале этого дома произошла авария, когда кипяток из лопнувшей трубы в течение трех часов заливал фундамент.
Пока новый провал лишь заботливо огорожен щитом с "заботой о вашей безопасности" от имени УК "ЦентрВолга". Именно эту управляющую компанию выбрали недавно жильцы, распрощавшись с УК "Уютный город". Однако, когда устранят новый провал, неизвестно. В УК "ЦентрВолга" корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что, хотя общее собрание жильцов и выбрало данную управляющую компанию, но к выполнению своих обязательств по содержанию дома они пока не приступили, так как в жилинспекции еще не утвердили документы о переходе многоэтажки в другую УК. И посоветовали жильцам обращаться в "Уютный город". В свою очередь, в УК "Уютный город" заявили, что больше не имеют отношение к данному дому.
Реклама
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»18.06.2021 19:40
Общество 18.06.2021 19:40
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактов18.06.2021 17:59
Общество 18.06.2021 17:59
На юге Волгограда отключат воду18.06.2021 13:57
Общество 18.06.2021 13:57
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов18.06.2021 13:20
Общество 18.06.2021 13:20
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»18.06.2021 12:17
Общество 18.06.2021 12:17
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертия18.06.2021 11:52
Общество 18.06.2021 11:52
Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»18.06.2021 09:58
Общество 18.06.2021 09:58
Волгоградская электричка 19 июня сделает дополнительную остановку на Мамаевом кургане18.06.2021 08:58
Общество 18.06.2021 08:58
Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область17.06.2021 21:19
Общество 17.06.2021 21:19
В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием17.06.2021 21:16
Общество 17.06.2021 21:16
На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человек17.06.2021 16:55
Общество 17.06.2021 16:55
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работу17.06.2021 14:22
Общество 17.06.2021 14:22
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Беседу о безопасном поведении на железной дороге провели в летнем лагере Волгограда17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколад17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Реклама