









Жители дома №25 по ул. Ленина в Центральном районе Волгограда не на шутку переживают за судьбу многоэтажки, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, в новогодние праздники они заметили опасный провал в арке, соединяющий внутренний двор и Комсомольский сад. «Площадь провала увеличивалась очень быстро. От возникшего зияющего отверстия в асфальтовом покрытии асфальт далее «просел» на площади более 4м2 за неделю. На заявки жильцов в диспетчерскую ООО «Уютный город» нам отвечали, что в праздничные дни некому решать данную проблему». – рассказали горожане.

Только в первый рабочий день после праздников на месте провала, наконец, появились сотрудники управляющей компании. Решили данную проблему легко и незатейливо – засыпали провал песком. Жители, которые снимали этот высокоинтеллектуальный процесс на камеру, подсчитали – в яму забросили 10 лопат и 8 ведер с песком. Сегодня утром сверху рабочие высыпали еще мешок цемента.

Однако жители дома считают, что провал в асфальте является следствием опасных процессов, которые могут привести к аварийной ситуации и разрушению дома. «Год назад в полутора метрах от арки со стороны Комсомольского сада уже проваливался асфальт. Более трех месяцев он постоянно увеличивался и только потом был засыпан и заасфальтирован. Мы предполагаем, что причинами размыва грунта и постепенного разрушения фундамента может являться эксплуатация нашей УК инженерного оборудования с нарушениями правил и норм, в частности, многолетний слив на пол подвала воды из системы отопления дома», - рассказали волгоградцы. Кроме того, в декабре прошлого года в подвале этого дома произошла авария, когда кипяток из лопнувшей трубы в течение трех часов заливал фундамент. Нынешний провал вполне мог стать следствием этой аварии и грозит нарушению целостности конструкций дома. И никакой песок тут не поможет, уверены жители. Уже сейчас трещины от провала расходятся прямо до оснований колонн в арке и не дай Бог, асфальт уйдет под ногами какого-нибудь прохожего.

Жители дома не собираются мириться с поверхностным подходом управляющей компании «Уютный город» к ликвидации провала. «Мы потребовали, чтобы УК провела обследование подземных строительных конструкций и грунтовых условий в районе обвала асфальта под аркой нашего дома между первым и вторым подъездами лицензированной организацией и предоставить отчет об обследовании в совет жилого дома №25 по ул. Ленина. Также мы требуем провести экспертную оценку необходимых восстановительных работ и в случае необходимости провести работы по укреплению фундамента дома», - заявили жильцы. Соответствующие запросы отправлены в УК "Уютный город".



