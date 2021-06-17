Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей

Общество 17.06.2021 12:50
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17.06.2021 12:50
Более двух миллионов просмотров в социальной сети TikTok собрал видеоролик с многодневными «злоключениями» люка телефонной канализации на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Волгограде. Видео было опубликовано на тематической странице про ДТП около суток назад с подписью «Когда у люка жизнь интереснее, чем у тебя», сообщает ИА «Высота 102».
В TikTok видеоприключения люка с вылетающей крышкой и бесконечными ограждениями водоналивными баками и дорожными знаками получили почти 165 тысяч лайков. Еще 153,5 тысячи отметок «Мне нравится» и 2,4 миллиона просмотров ролик получил в одном из развлекательных аккаунтов Instagram. Всего жизнью многострадального люка ГТС в социальных сетях заинтересовались более 5,5 млн раз.
Напомним, накануне информагентство сообщило о мини-юбилее люка телефонной канализации, который на протяжении 10 дней терпел «злоключения». Спустя два часа после публикации дорожные службы отремонтировали участок проезжей части вокруг крышки, которая теперь плотно закреплена на люке.
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