Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей





Более двух миллионов просмотров в социальной сети TikTok собрал видеоролик с многодневными «злоключениями» люка телефонной канализации на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Волгограде. Видео было опубликовано на тематической странице про ДТП около суток назад с подписью «Когда у люка жизнь интереснее, чем у тебя», сообщает ИА «Высота 102».

В TikTok видеоприключения люка с вылетающей крышкой и бесконечными ограждениями водоналивными баками и дорожными знаками получили почти 165 тысяч лайков. Еще 153,5 тысячи отметок «Мне нравится» и 2,4 миллиона просмотров ролик получил в одном из развлекательных аккаунтов Instagram. Всего жизнью многострадального люка ГТС в социальных сетях заинтересовались более 5,5 млн раз.

Напомним, накануне информагентство сообщило о мини-юбилее люка телефонной канализации, который на протяжении 10 дней терпел «злоключения». Спустя два часа после публикации дорожные службы отремонтировали участок проезжей части вокруг крышки, которая теперь плотно закреплена на люке.