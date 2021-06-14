Происшествия

В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава

Происшествия 14.06.2021 19:41
0
14.06.2021 19:41


В Волгоградской области устраняют последствия схода порожних вагонов грузового поезда на перегоне Ярыженская-Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда-Алексиково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 14-15. На место происшествия отправлены восстановительные поезда станции Арчеда и Поворино. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет. Причины выясняются. По предварительным данным, с рельсов сошли 20 вагонов из 63.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
14.06.2021 20:37
Происшествия 14.06.2021 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2021 13:37
Происшествия 14.06.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2021 10:23
Происшествия 14.06.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2021 09:56
Происшествия 14.06.2021 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.06.2021 09:48
Происшествия 14.06.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2021 22:39
Происшествия 13.06.2021 22:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2021 18:34
Происшествия 13.06.2021 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2021 12:03
Происшествия 13.06.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2021 11:19
Происшествия 13.06.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.06.2021 10:55
Происшествия 13.06.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.06.2021 09:55
Происшествия 12.06.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2021 18:11
Происшествия 11.06.2021 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2021 15:16
Происшествия 11.06.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2021 12:20
Происшествия 11.06.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.06.2021 11:02
Происшествия 11.06.2021 11:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:37
Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный жительСмотреть фотографии
19:43
«Все померзло и утонуло»: дожди смывают надежды волгоградских дачников на урожайСмотреть фотографии
19:41
В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового составаСмотреть фотографии
17:49
Конкурс на должность директора фонда капремонта объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-19Смотреть фотографии
13:37
В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчинаСмотреть фотографии
13:20
Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Цены на морковь в Волгограде побили новые рекордыСмотреть фотографии
11:53
«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»Смотреть фотографии
10:23
В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркойСмотреть фотографии
09:56
Кроссовер улетел в кювет на трассе под Волгоградом: женщина в коме (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Родились в рубашке: пассажиры перевернувшейся маршрутки в Волгограде отказались от госпитализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Синоптики предупредили о граде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
Реверсивное движение сохранится на мосту через Волжскую ГЭС до конца ремонтаСмотреть фотографии
18:34
ДТП без тормозов: неуправляемый грузовик протаранил маршрутку в Волгограде (ФОТО)Смотреть фотографии
16:04
Росстат зафиксировал низкую рождаемость бизнеса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:58
Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:21
«Под колокольный звон»: волгоградцы пришли поклониться мощам Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:03
Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подросткамиСмотреть фотографии
11:19
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Решил проскочить на «красный»: в центре Волгограда разбился мопедист (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:41
У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыхаСмотреть фотографии
19:24
«Она обожала сына и все ему разрешала»: в Волгограде мать-убийцу осудили на 12 летСмотреть фотографии
17:27
Оперштаб в Волгограде ослабил коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
16:00
«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Многодетным волгоградцам объяснили порядок получения сертификата на 300 тысячСмотреть фотографии
13:39
В парке Волгограда трансляцию матчей Евро-2020 прекратили из-за COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 