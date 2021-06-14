В Волгоградской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава

Происшествия 14.06.2021 19:41
0
14.06.2021 19:41
В Волгоградской области устраняют последствия схода порожних вагонов грузового поезда на перегоне Ярыженская-Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда-Алексиково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 14-15. На место происшествия отправлены восстановительные поезда станции Арчеда и Поворино. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет. Причины выясняются. По предварительным данным, с рельсов сошли 20 вагонов из 63.
Реклама
Под Волгоградом во время охоты на косулю погиб местный житель14.06.2021 20:37
Происшествия 14.06.2021 20:37
В Волгограде из-за лихача-пенсионера в массовом ДТП пострадал мужчина14.06.2021 13:37
Происшествия 14.06.2021 13:37
В Волжском водитель-подросток после ДТП попал в больницу с 13-летней пассажиркой14.06.2021 10:23
Происшествия 14.06.2021 10:23
Кроссовер улетел в кювет на трассе под Волгоградом: женщина в коме (ВИДЕО)14.06.2021 09:56
Происшествия 14.06.2021 09:56
Родились в рубашке: пассажиры перевернувшейся маршрутки в Волгограде отказались от госпитализации14.06.2021 09:48
Происшествия 14.06.2021 09:48
Момент столкновения грузовика и маршрутки в Волгограде попал на видео13.06.2021 22:39
Происшествия 13.06.2021 22:39
ДТП без тормозов: неуправляемый грузовик протаранил маршрутку в Волгограде (ФОТО)13.06.2021 18:34
Происшествия 13.06.2021 18:34
Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в Волгограде13.06.2021 12:03
Происшествия 13.06.2021 12:03
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в Волгоградской области13.06.2021 11:19
Происшествия 13.06.2021 11:19
Решил проскочить на «красный»: в центре Волгограда разбился мопедист (ВИДЕО)13.06.2021 10:55
Происшествия 13.06.2021 10:55
В Волгограде водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину и сбежал12.06.2021 09:55
Происшествия 12.06.2021 09:55
На юге Волгограда из-за ливня обвалился тротуар11.06.2021 18:11
Происшествия 11.06.2021 18:11
В Волгограде скончался еще один мотоциклист в страшной аварии11.06.2021 15:16
Происшествия 11.06.2021 15:16
Влетел в знак: в Волгограде сбили еще одного мотоциклиста (ВИДЕО)11.06.2021 12:20
Происшествия 11.06.2021 12:20
Водитель кабриолета в Волгоградской области пытался дать взятку догнавшим его полицейским (ВИДЕО)11.06.2021 11:02
Происшествия 11.06.2021 11:02
Реклама