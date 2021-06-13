ДТП без тормозов: неуправляемый грузовик протаранил маршрутку в Волгограде (ФОТО)





Столкновение грузовика «Renault» и маршрутки №31к произошло сегодня в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 17:10 на проспекте Университетский у большегруза, который двигался в сторону Ворошиловского района, на пересечении с улицей Панфилова отказали тормоза.





Грузовик врезался в маршрутку, которая от удара столкнулась с опорой ЛЭП и опрокинулась.





По предварительным данным, пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров маршрутки - четыре женщины и мужчина. Состояние одной женщины тяжелое - она без сознания. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции и МЧС.





На место выехало руководство городской Госавтоинспекции. Данные уточняются.





Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Волгоградской области. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области; Александр Максимов, ВКонтакте