На юге Волгограда из-за ливня обвалился тротуар

Происшествия 11.06.2021 18:11
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11.06.2021 18:11
Асфальтированная пешеходная дорожка обвалилась в Красноармейском районе Волгограда - в образовавшуюся после ливня яму стекает настоящий "водопад". Напротив жилого дома №24 по ул. 50 лет Октября в произошла просадка грунта, по предварительным данным, причиной стали обильные осадки, размывшие песчаную подушку над водоводом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», бригада коммунальщиков уже произвела обследование - инженерные сети не повреждены, водоснабжение домов осуществляется в штатном режиме. Службы огородили яму, в ближайшее время они восстановят песчаную подушку и асфальтобетонное полотно.
Фото и видео: Павел Чернокнижников, ВКонтакте.
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