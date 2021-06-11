Влетел в знак: в Волгограде сбили еще одного мотоциклиста (ВИДЕО)











ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля попало на видео. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в десятом часу вечера в Центральном районе. 30-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь в сторону улицы Кубанская по улице Рокоссовского, не убедился в безопасности маневра. В результате машина столкнулась с «Ямахой» под управлением 30-летнего мотоциклиста. Водитель вместе с мотоциклом влетели в знак, установленный около дороги. Мужчину госпитализировали.

Напомним, сегодня ночью в Центральном районе произошло еще одно страшное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. 25-летний водитель «Кавасаки» и 20-летний водитель "ВАЗ-2114" погибли на месте.



