



О некачественном и долгом капремонте, трудностях переселения из аварийного жилья, проблемах дольщиков рассказали сегодня жители Волгограда начальнику Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Константину Сомову и прокурору Волгоградской области Денису Костенко. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проблемы были озвучены в ходе личного приема граждан, который Константин Сомов и Денис Костенко провели совместно. Всего удалось выслушать 16 человек. Помимо проблем ЖКХ были затронуты вопросы соблюдения прав участников долевого строительства четырех жилищных комплексов, строящихся на территории Волгоградской области с нарушением сроков ввода в эксплуатацию, предусмотренных договорами.

Отмечается, что по всем жалобам организованы проверки. Результаты их проведения Константин Сомов взял на личный контроль.



