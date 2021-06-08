



Памятник летчикам-качинцам "Самолет "МИГ-21" в Волгограде, который является объектом культурного наследия регионального значения, отремонтируют за 2,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион с такой начальной ценой на выполнение ремонтно-реставрационных работ опубликовала администрация Волгограда.

Согласно технической документации, заказчиком работ выступает МБУ "ЖКХ Дзержинского района Волгограда". Памятник на улице Качинцев, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии, отремонтируют за счет средств бюджетных учреждений. Ранее, напомним, с просьбой отремонтировать "МИГ-21" в органы власти обращались ветераны авиации, выпускники знаменитого Качинского высшего военного училища летчиков. Памятник-самолет установили у ворот в здание училища в 1973 году - к 30-ой годовщине окончания Сталинградской битвы. Деньги на монумент собирали офицеры "Качи". На гранитной плите памятника высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.

После закрытия училища в 1998 году монумент стал разрушаться. Ветераны авиации, которые помнят "МИГ-21" во всей красе, стали озвучивать опасения, что памятник может рухнуть.

Победителю электронного аукциона предстоит привести "МИГ-21" в порядок в срок до 15 апреля 2022 года. На время проведения реставрационных работ монумент будет огорожен, а сам памятник оденут в леса. Рабочим предстоит демонтировать разрушенную облицовку и бордюрный камень, кирпичную кладку, поврежденные участки бетонного основания стелы, ступени, таблички и постамент. Планируется устройство новых ступеней и бетонной площадки, новой кирпичной кладки, восстановление других элементов. Самолет подвергнут антикоррозионной обработке. Фюзеляж отремонтируют и покрасят.



