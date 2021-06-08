



«За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность» компания «ЕвроХим» получила награду конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020», сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Компания Андрея Мельниченко отмечена за высокий уровень социальной и экологической ответственности, помощь регионам в противодействии эпидемии коронавируса, комплексные программы развития городов присутствия, вклад в реализацию национальных проектов и достижение глобальных целей устойчивого развития.

В 2021 году пятнадцатый день рождения отмечает «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернее предприятие компании «ЕвроХим», которое строит в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат.

С приходом компании-инвестора в районе наступил новый этап развития. На самом комбинате и в смежных отраслях были созданы тысячи рабочих мест. Предприятие активно включилось в жизнь города и предпринимает все возможное для повышения уровня жизни котельниковцев.

В Котельниково построены два новых жилых района, открыт детский сад, строится школа. Социальные объекты предприятие строит в расчете на всех жителей Котельниково.

В самом начале пандемии сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали волонтерское движение для оказания поддержки врачам Котельниковской центральной районной больницы и населению Котельниково. По решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим» в рамках волонтерского движения #Мывместе волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» совместно с представителями администрации Котельниковского муниципального района и с Общероссийского народного фронта передали медикам четыре транша необходимых в период пандемии средств защиты.

Самой компании «ЕвроХим» в этом году исполняется 20 лет. В честь этого события стартовала программа «20 добрых дел «ЕвроХима». Молодые специалисты и другие сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината еще более активизировали волонтерскую деятельность, направленную на помощь нуждающимся, развитие физкультуры и спорта, популяризацию истории и культуры родного края, повышение уровня жизни котельниковцев.

Таким образом в небольших городах России, где находятся его предприятия, «ЕвроХим» создает новейшую инфраструктуру спорта и детского естественно-научного образования, строит благоустроенные микрорайоны для работников, реализует масштабные социально-культурные программы по развитию городской среды и повышению качества жизни.



