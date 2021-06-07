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Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городу

Телеком 07.06.2021 14:26
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07.06.2021 14:26


МТС объявляет о старте сбора историй и легенд для «народного» путеводителя по невоенным местам в Волгограде. Он призван показать город глазами местного жителя – человека, который любит наш город и чувствует его изнутри. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, аудиогид «Городские легенды» уже летом будет бесплатно доступен для всех желающих на популярных платформах izi.Travel и Surprise Me. 
В основу народного аудиогида МТС «Городские легенды» лягут малоизвестные достопримечательности Волгограда, а также истории о них, предложенные жителями. Проект поможет путешественникам познакомиться с городом с неформальной стороны и увидеть его глазами жителей. Что войдет в мобильный гид, решать самим волгоградцам. Это могут быть секретные «тропы», таинственные улочки и дворики, необычные места для свиданий или живописные арт-объекты. Самые интересные точки будут собраны в нестандартный пеший аудиогид, продолжительностью до 2 часов, и загружены в мобильные приложения. Пройти по маршруту смогут все желающие. 
Описание любимого места в Волгограде и связанную с ним тайну, загадку или мистическую историю до 20 июня можно разместить на своих страницах в социальных сетях, обязательно сопровождая запись хештегами #ЛегендыВолгограда и #ГородскиеЛегенды. На первом этапе самые яркие истории отберут историки-краеведы. А затем волгоградцам предложат проголосовать за те точки маршрута, которые после озвучивания лягут в основу «небанальной экскурсии» по городу. Уже летом аудиогид появится в свободном доступе на крупнейшей мировой платформе путеводителей izi.TRAVEL (6+) и в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me (6+) вместе с подробным описанием и фотографиями.
«Город воинской славы, город-герой. Именно с таким амплуа Волгоград вошел в современную историю. Но мало, кто знает, что за свою более чем 400-летнюю историю городу на Волге есть, чем похвастаться, а главное – нам есть, что показать гостям, – поделилась директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова.Поэтому родилась идея с помощью цифровых технологий привлечь к городу больше внимания. Мамаев курган, музей-панорама и улица Мира, безусловно, наше всё. Но это далеко не всё, что у нас есть».

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