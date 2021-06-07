Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городу

Телеком 07.06.2021 14:26
0
07.06.2021 14:26
МТС объявляет о старте сбора историй и легенд для «народного» путеводителя по невоенным местам в Волгограде. Он призван показать город глазами местного жителя – человека, который любит наш город и чувствует его изнутри. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, аудиогид «Городские легенды» уже летом будет бесплатно доступен для всех желающих на популярных платформах izi.Travel и Surprise Me.
В основу народного аудиогида МТС «Городские легенды» лягут малоизвестные достопримечательности Волгограда, а также истории о них, предложенные жителями. Проект поможет путешественникам познакомиться с городом с неформальной стороны и увидеть его глазами жителей. Что войдет в мобильный гид, решать самим волгоградцам. Это могут быть секретные «тропы», таинственные улочки и дворики, необычные места для свиданий или живописные арт-объекты. Самые интересные точки будут собраны в нестандартный пеший аудиогид, продолжительностью до 2 часов, и загружены в мобильные приложения. Пройти по маршруту смогут все желающие.
Описание любимого места в Волгограде и связанную с ним тайну, загадку или мистическую историю до 20 июня можно разместить на своих страницах в социальных сетях, обязательно сопровождая запись хештегами #ЛегендыВолгограда и #ГородскиеЛегенды. На первом этапе самые яркие истории отберут историки-краеведы. А затем волгоградцам предложат проголосовать за те точки маршрута, которые после озвучивания лягут в основу «небанальной экскурсии» по городу. Уже летом аудиогид появится в свободном доступе на крупнейшей мировой платформе путеводителей izi.TRAVEL (6+) и в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me (6+) вместе с подробным описанием и фотографиями.
«Город воинской славы, город-герой. Именно с таким амплуа Волгоград вошел в современную историю. Но мало, кто знает, что за свою более чем 400-летнюю историю городу на Волге есть, чем похвастаться, а главное – нам есть, что показать гостям, – поделилась директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова. – Поэтому родилась идея с помощью цифровых технологий привлечь к городу больше внимания. Мамаев курган, музей-панорама и улица Мира, безусловно, наше всё. Но это далеко не всё, что у нас есть».
Реклама
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работ07.06.2021 15:45
Телеком 07.06.2021 15:45
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской области04.06.2021 10:53
Телеком 04.06.2021 10:53
«Цифровой регион»: «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Волгоградской области03.06.2021 11:07
Телеком 03.06.2021 11:07
Школьница из Волжского рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний02.06.2021 16:30
Телеком 02.06.2021 16:30
Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»02.06.2021 15:13
Телеком 02.06.2021 15:13
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G02.06.2021 12:40
Телеком 02.06.2021 12:40
Маша или Пеппа? Связисты рассказали, что смотрят маленькие волгоградцы в интернете01.06.2021 15:58
Телеком 01.06.2021 15:58
Цифровое партнерство: «Ростелеком» обеспечил интернетом организаторов Волгоградского Марафона01.06.2021 14:48
Телеком 01.06.2021 14:48
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России31.05.2021 16:48
Телеком 31.05.2021 16:48
Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма» — теперь ошибку с выбором фильма легко исправить31.05.2021 14:50
Телеком 31.05.2021 14:50
МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком31.05.2021 13:34
Телеком 31.05.2021 13:34
Билайн предлагает волгоградцам Samsung Galaxy на выгодных условиях28.05.2021 15:02
Телеком 28.05.2021 15:02
«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессоры27.05.2021 15:24
Телеком 27.05.2021 15:24
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетях26.05.2021 13:55
Телеком 26.05.2021 13:55
Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской области26.05.2021 12:26
Телеком 26.05.2021 12:26
Реклама