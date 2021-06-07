В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировки





До 15 суток административного ареста грозит двоим водителям, которые не подчинились в Волгограде требованиям сотрудников ГИБДД снять тонировку со стекол своих автомобилей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, массовые проверки транспортных средств проводились накануне в рамках профилактического мероприятия "Тонировка". Рейды прошли сразу в нескольких районах города.

Всего было выявлено 223 автомобиля, боковые и лобовые стекла которых затонированы в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили причину остановки на месте, удалив пленку со стекол. Требования об устранении нарушений получили 44 водителя. Административные дела возбуждены в отношении двоих нарушителей, которым ранее выдавались предписания об удалении тонировки, но они его не выполнили. По ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) им грозит до 15 суток административного ареста.

Напомним, что согласно Техническому регламенту разрешена любая тонировка заднего стекла автомобиля. Ограничения касаются лобового и передних боковых стекол. Так, на верхнюю часть лобового стекла может быть наклеена тонировочная полоса шириной 14 см или менее, на которую также не распространяются ограничения по светопропусканию, но на ветровое стекло может быть наклеена прозрачная пленка, светопропускание которой должно превышать 70%. Такой же процент светопропускания разрешен для передних боковых стекол.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



