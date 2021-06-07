



За продажу автошин с ненадлежащей маркировкой к административной ответственности судом привлечено ООО "Вилс" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, Волгоградский областной суд поддержал позицию ведомства в отношении автомагазина, где продавались шины с маркировкой, которая была нанесена незаконным способом, который позволяет отделить маркировку от товара.

Как ранее сообщало информагентство, в феврале текущего года сотрудники Роспотребнадзора и Южного таможенного управления Астраханской таможни изъяли из магазина ООО "Вилс" в Дзержинском районе партию шин с ненадлежащей маркировкой. Установлено, что нанесенная на продукцию маркировка не соответствует порядку Правил 1958, так как ее можно отделить от товара без нарушения его целостности, что является нарушением.

Так, в соответствии с постановлением правительства РФ, с 15 декабря 2020 года запрещен оборот шинной продукции без маркировки всеми участниками рынка. Согласно Правилам 1958 "средство идентификации шин" – это код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде двухмерного штрихового кода или записанный на радиочастотную метку. Средство идентификации не должно печататься на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией.

Тогда вся партия шин с неправильной маркировкой была арестована. Представитель ООО "Вилс" вину не признал, заявив на суде, что выводы управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ошибочны и не соответствуют требования законодательства. Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу автомагазина, признал законным постановление об административном наказании. Решение вступило в законную силу.



