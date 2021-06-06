Волгоградцы любят «скубаться», пока «кукундер» не поедет

Общество 06.06.2021 16:09
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06.06.2021 16:09
Яндекс назвал уникальные для Волгоградской области слова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, подготовленное поисковиком совместно с лингвистами Института русского языка им. Виноградова, в список вошли около двух с половиной десятков слов, часть из которых употребляется в том числе и в других регионах. В рамках исследования были использованы данные блок-платформы Яндекс.Дзен, изучены статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений.
Как выяснилось, волгоградцы любят называть трость «бадиком», мопед – «тырчиком», способность мыслить или «крышу» - «кукундером». В списке часто употребляемых слов оказались такие как «всклянь» - налить до краев, «зашпариться» - забегаться, замотаться, «бомбовский» - классный, «скубаться» - ссориться. Волгоградцы часто используют и такие слова, как «туган», «другалек», «лопина», «вымудряться», "упулиться". Также в списке уникальных остались слова, которые употребляли в нашем регионе и несколько десятков лет назад – это «катух» - сарай, «скурмач» - инспектор рыбоохраны и «бракуша» - браконьер.
Напомним, сегодня в России отмечается День русского языка, который приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Фото Открытый Волжский ВК.
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