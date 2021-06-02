Коммунальщики спасают Волгоград от потопа

Общество 02.06.2021 17:03
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02.06.2021 17:03
Более 20 бригад дорожно-коммунальных служб чистят приемники ливневой канализации по всему Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, рабочие достают из решеток пакеты, упаковки от продуктов, пластиковые бутылки, пенопласт и даже оторванные подошвы и клочки ткани.
Коммунальщики убирают также грунт, которые принесла вода в дождеприемники. Ведется патрулирование улиц: муниципальные службы отслеживают, где скапливается вода после утреннего ливня и требуется прочистка ливневки.
По данным городской администрации, вода ушла с проезжей части на ул. 51-й Гвардейской, проезде Дорожников до пересечения с ул. Шекснинской, пр. им. Ленина, Нулевой продольной магистрали, ул. Н. Отрады, ул. Лермонтова, ул. Шурухина, ул. Еременко, ул. Куприна, ул. Азизбекова, ул. Елецкой, ул. Базисной, ул. Баррикадной, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Фадеева, ул. Норильской, ул. Кирова и других.
По информации синоптиков, сегодня в Волгограде к обеду выпало свыше половины месячной нормы осадков. Поскольку дождь продолжается, дорожники неоднократно возвращаются к ранее очищенным решеткам и колодцам для повторной процедуры. Также бригады дополнительно обследуют улицы, где еще идет ремонт дорог: здесь после решетки ливневки находятся выше уровня первого слоя асфальта. Поэтому дорожникам приходится тратить больше времени на отвод воды в таких местах.
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