Семь пожилых женщин скончались от коронавируса в Волгоградской области

Общество 01.06.2021 13:34
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01.06.2021 13:34
За минувшие сутки в Волгоградской области от последствий COVID-19 скончались семь женщин в возрасте от 61 года до 75 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, пенсионерки не сразу обращались за медицинской помощью, лишь на 2-3 сутки и даже спустя неделю.
До последнего оттягивала приезд врачей 65-летняя жительница Михайловки. Она лечилась самостоятельно, пока не наступил критический момент — ей пришлось вызвать скорую помощь. Бригада медиков госпитализировала ее в в Михайловскую ЦРБ, где у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. Погибшая страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Четверо погибших от последствий коронавируса проживали в Волгограде, еще по одному человеку — в Городищенском районе и Волжском.
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