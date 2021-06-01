Семь пожилых женщин скончались от коронавируса в Волгоградской области





За минувшие сутки в Волгоградской области от последствий COVID-19 скончались семь женщин в возрасте от 61 года до 75 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, пенсионерки не сразу обращались за медицинской помощью, лишь на 2-3 сутки и даже спустя неделю.

До последнего оттягивала приезд врачей 65-летняя жительница Михайловки. Она лечилась самостоятельно, пока не наступил критический момент — ей пришлось вызвать скорую помощь. Бригада медиков госпитализировала ее в в Михайловскую ЦРБ, где у женщины диагностировали двустороннюю пневмонию. Погибшая страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Четверо погибших от последствий коронавируса проживали в Волгограде, еще по одному человеку — в Городищенском районе и Волжском.