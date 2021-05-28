Расследования 28.05.2021 16:15
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28.05.2021 16:15
В Волгограде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся приобретением и сбытом речных раков, добытых преступным путем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МВД России, трое жителей региона приобретали раков на территории нескольких районов Волгоградской области. При этом злоумышленники знали, что они добыты незаконно. Затем, используя фиктивные ветеринарные сопроводительные документы, соучастники реализовывали товар в торговых точках Волгограда и Москвы.
В ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. По местам жительства подозреваемых и других граждан, возможно, причастных к противоправной деятельности, а также в торговых павильонах полицейские провели обыски. Всего из незаконного оборота изъято и выпущено в естественную среду обитания около 30 тысяч раков.
Двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьего разыскивают.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного вылова водных биологических ресурсов. Расследованием деятельности поставщиков раков занимались оперативники УЭБиПК совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и сотрудниками сводных отделений по борьбе с преступлениями в сфере водных биологических ресурсов регионального главка.
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