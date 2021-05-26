Теряем молодых и пожилых: оперштаб сообщил еще о восьми скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области





В Волгоградской области повторен печальный антирекорд – за минувшие сутки от коронавируса скончались еще восемь человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, инфекция стала причиной смерти 70-летнего волгоградца и 84-летней жительницы областного центра, 58-летней женщины из Калачевского района, а также 82-летнего мужчины из этого же района, 62-летней пенсионерки из Камышинского района, 59-летнего мужчины из Среднеахтубинского района, 49-летней женщины из Клетского района, 74-летнего мужчины из Фроловского района. Всего в регионе уже 1274 человека умерли от коронавируса.

Также оперштаб сообщил о новых 94 заболевших COVID-19 за минувшие сутки. В Волгоградской области новые случаи зафиксированы в 14 районах, а также в Волгограде и в Волжском.



