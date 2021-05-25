Общество

Скончался 78-летний основатель волгоградской больницы

Общество 25.05.2021 08:24
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25.05.2021 08:24


Валерий Никольский, первый главный врач больницы №15, скончался на 79-ом году жизни. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве. 
Валерий Анатольевич Никольский родился 30 апреля 1943 года в рабочем посёлке Быково Волгоградской области. В 1968 году закончил Волгоградский медицинский институт по специальности «лечебное дело». По окончании учебы молодой специалист по распределению был направлен в одну из районных больниц Тюменской области. Вернувшись в Волгоград, Валерий Никольский был принят на работу в больницу № 7 Волгограда на  должность врача-хирурга. В 32 года, в июне 1975-го, Валерий Анатольевич назначен главным врачом медсанчасти ВПО Каустик, когда ещё полным ходом шло строительство больницы. История учреждения под руководством Никольского началась с ноября 1976 года, когда поликлинику МСЧ ВПО «Каустик» посетили первые пациенты.
Открытие самого крупного многопрофильного стационара на юге Волгограда и Волгоградской области - медсанчасти «Каустик» - состоялось 26 декабря 1978 года. Больницей № 15 Валерий Анатольевич руководил 29 лет. С 1989 года был назначен главным врачом Красноармейского района Волгограда, с 1993 по 1998 – председатель комитета по здравоохранению при Администрации Красноармейского района Волгограда.
Валерий Никольский – врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, в 1980 году был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения, в 1992 году ему было присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 1998 году – звание «Ветеран труда» с вручением медали.
За годы работы врач воспитал не одно поколение талантливых медиков, трудившихся как под его началом, так и в других медицинских учреждениях региона.
В комитете  здравоохранения Волгоградской области выражают искренние соболезнования родственникам, друзьям и близким Валерия Анатольевича Никольского.

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