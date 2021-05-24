В Волгограде заменят проложенную 40 лет назад тепломагистраль

Общество 24.05.2021 16:42
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24.05.2021 16:42
На улице Академической в Ворошиловском районе Волгограде начались работы по обновлению магистральной тепловой сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО "Концессии теплоснабжения", замене подлежит участок изношенной тепловой магистрали диаметром 500 мм и общей протяженностью 130 м на пересечении ул. Социалистической с ул. Академической. Данная тепловая сеть была проложена порядка 40 лет назад и за время эксплуатации капитально не обновлялась, поэтому ее замена была включена в инвестиционную программу.
Ввиду большой протяженности тепловой магистрали работы проводятся поэтапно. Ранее компания заменила порядка 1 км теплотрассы на участках по ул. Козловская 3-5, Козловская, 14, а также в границах от ул. Академическая до ул. Огарёва. Для обновленных трубопроводов используется жидкая теплоизоляция местного производителя. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в сотни многоквартирных домов и социальные объекты района, пояснили в компании.
Разрешение на производство работ получено при условии, что после окончания «Концессии теплоснабжения» восстановят дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона, как уже сделано на первом участке магистрали. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях, пояснили в «Концессиях теплоснабжения».
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