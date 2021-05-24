В детских лагерях Волгоградской области не будет скучно и кучно





Власти Волгоградской области определили заполняемость детских лагерей на уровне 75%. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Всего в регионе более 70 тысяч детей и подростков Волгоградской области смогут этим летом отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях. Летняя оздоровительная компания стартует уже 29 мая. К приему ребят на территории Волгоградской области готовы 732 организации детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 29 загородных лагерей. Планируется, что организованным детским летним оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено свыше 70 тысяч детей и подростков. Решение о проведении детской летней оздоровительной компании в штатном режиме было принято на основании сохранения положительной динамики в распространении коронавирусной инфекции. Персонал будет работать вахтовым методом, а сотрудники в рамках прохождения обязательных медосмотров сдадут тесты ПЦР.

Напомним, в прошлом году лагеря в регионе фактически не работали из-за коронавируса.