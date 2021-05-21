В Волгограде берутся за реконструкцию площади Чекистов





Объявлен аукцион на благоустройство пл. Чекистов в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, контрактом предусмотрено мощение пешеходных дорожек, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и оповещения, озеленение территории, обустройство системы полива и установка малых архитектурных форм. Начальная стоимость контракта составляет 22,2 миллиона рублей. Возможность обновить в текущем году еще одну парковую зону появилась благодаря выделению дополнительных средств из вышестоящего бюджета, пояснили в мэрии.

В ходе работ исполнитель контракта уложит более 3500 квадратных метров нового тротуарного покрытия с сохранением существующего гранитного бордюра. Усовершенствуют и систему освещения – в сквере будет установлено порядка 150 новых светильников. Для обеспечения безопасности посетителей на объекте установят 24 камеры видеонаблюдения. Также подрядная организация произведет замену парковой мебели – порядка 20 новых скамеек и лавочек с урнами появится в сквере после реконструкции. Для украшения общественного пространства и создания в нем атмосферы «старины» будут установлены парковые диваны с чугунными ножками.

Особое внимание победитель аукциона должен будет уделить озеленению: помимо существующих растений здесь появится около 80 деревьев и более трех тысяч кустарников. В парке высадят березы, сосны, рябину, ели, клены, барбарис, можжевельник, спирею и другие насаждения – всего 15 видов. Также на территории обустроят розарий. Для ухода за деревьями и кустарниками специалисты проложат порядка 15 тысяч погонных метров поливочного водопровода.

Реконструировать территорию планируется в рамках двух этапов, общая площадь благоустройства парка в Ворошиловском районе в результате составит более 15 000 квадратных метров.