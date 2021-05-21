



В Урюпинске Волгоградской области произошел пожар в доме №41 по ул. Курортной из-за оставленного на зарядке телефона. Как рассказала ИА «Высота 102» Алла Аникеева, беда случилась 17 мая. «Мы в тот день с сыном поливали огород. Сын услышал какой-то треск в доме, мы даже сначала не поняли, что это за звук. Когда забежали внутрь, уже все было в дыму. Мы даже документы не успели забрать. Но, к счастью, они каким-то чудесным образом уцелели», - вспоминает Алла эти ужасные минуты в своей жизни.

По словам женщины, накануне она получила заключение о причине пожара – как говорится в документе, очаг возгорания находился на диване. «Там лежал на зарядке айфон. То ли сам телефон загорелся, то ли зарядка», - пояснила женщина.

В доме выгорело все – остались только стены и крыша. От высокой температуры оплавилась вся бытовая техника. Пока семью приютили на время родные. Но пострадавшим от пожара предстоят большие траты на восстановление жилья. Для желающих помочь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, указываем карту, привязанную к телефону Аллы Владимировны Аникеевой - 8-937-698-17-93.

Фото группы ВК Типичный Урюпинск.