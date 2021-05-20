В Волгограде решили открыть пришкольные лагеря





С 1 июня в Волгограде откроются пришкольные лагеря. Всего летом будет работать 121 лагерь, в котором проведут время более 18 тысяч ребят, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Сегодня в ряде школ уже начались подготовительные работы к летней оздоровительной кампании.

Перед открытием в помещениях школ в обязательном порядке будут проведены мероприятия по обработке дезинфицирующими средствами, также будут использоваться специальные лампы для обеззараживания. Прием детей будет осуществляться с обязательным ежедневным измерением температуры. В пришкольных лагерях будут работать различные кружки, секции и творческие студии. Однако максимальное количество времени дети будут проводить на свежем воздухе. Длительность смен составит 5 или 18 рабочих дней на выбор. Места в пришкольных лагерях предоставляются всем желающим, уточнили в мэрии.

Между тем, уже в конце мая откроются и некоторые загородные оздоровительные лагеря. Там должны отдохнуть 23 тысячи детей.

Напомним, прошлым летом пришкольные и загородные лагеря в Волгограде практически не работали из-за введения жестких ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.



