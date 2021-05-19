Расследования

Смертельный дуэт обвиняют в убийстве 17-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 19.05.2021 16:33
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19.05.2021 16:33


В жестоком и спланированном убийстве 17-летней жительницы Михайловки обвиняется ее 16-летняя подруга и 41-летний бывший ухажер. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник,  фигурантом уголовного дела предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. Кроме того, мужчине инкриминируется похищение несовершеннолетней, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, совершенное путем обмана и иным способом; умышленное уничтожение чужого имущества, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия.
По данным следствия, в мае прошлого года ревнивец обманом уговорил на встречу 17-летнюю девушку, с которой ранее состоял в близких отношениях. Он насильно вывез ее в промзону Михайловки, где связал и удерживал до тех пор, пока девушка не согласится возобновить с ним общение. Свои требования он сопровождал избиениями и угрозами расправы не только над ней, но и членами семьи. Испугавшись, несовершеннолетняя согласилась, но как только оказалась дома, сообщила злоумышленнику, что в случае повторной попытки с ней встретиться, она обратиться в правоохранительные органы.
Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенное похищение и осознав, что возобновить отношения уже не получится, мужчина решил избавиться от бывшей. Для реализации задуманного он привлек ее 16-летнюю подругу, которую не просто настроил против девушки, но и вселил в нее чувство ненависти к потерпевшей. Сообщники вместе разработали план, распределив между собой роли, а в ночь с 16 на 17 августа осуществили его. Обманом они заманили девочку в арендованную квартиру, отобрали у нее мобильный телефон, а затем вывезли в лесополосу, где задушили ремнем. Ее личные вещи они впоследствии выкинули в разных местах Михайловки и пригорода. Уже после убийства несовершеннолетняя сообщница, понимая, что подругу будут искать, инсценировала с ней переписку, согласно которой якобы девочка покинула территорию Михайловки и уехала в неизвестном направлении.
В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого обнаружили и изъяли самозарядный нарезной охотничий карабин, в который были внесены конструктивные изменения, позволяющие производить выстрелы при сложенном прикладе.

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