Расследования 19.05.2021 14:38
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19.05.2021 14:38
Перед судом в Волгограде предстанет 52-летний организатор экстремисткой организации, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина обвиняется по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Мужчине предъявили обвинение. Уголовное дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения фигурант уголовного дела предстанет перед судом.
Напомним, деятельность экстремистской организации "СССР" была пресечена волгоградскими силовиками в ноябре 2020 года. Тогда были задержаны три организатора, а впоследствии установлены еще четыре ее активных участника. По местам их жительства и временного пребывания обнаружены и изъяты экстремистская литература, бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства России, печати запрещенной организации, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности общественного объединения.
Под суд идет один из организаторов, который признал вину. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. По данным следствия, обвиняемый являлся одним из лидеров общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Вместе с сообщниками он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней. Агитация велась в том числе с использованием сети Интернет и путем рассылки запрещенных материалов.
Как ранее сообщала "Высоте 102" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в регионе действовала ячейка запрещенной в РФ организации "Союза Славянских Сил Руси", известной также как "СССР". Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019 г. Движение "СССР" призывало граждан не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. Также члены ячейки настаивали том, что органы власти работают нелегитимно и забрасывали их многочисленными жалобами.
Расследование в отношении остальных организаторов и участников экстремистской организации продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России.
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