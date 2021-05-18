В Волгограде молодой мужчина скончался от коронавируса

Общество 18.05.2021 13:05
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18.05.2021 13:05
42-летний волгоградец стал очередной жертвой коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, мужчина обратился за медицинской помощью спустя три дня после появления первых признаков заболевания. Он был госпитализирован в больницу №16, где и скончался. В оперштабе заявили, что у волгоградца имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Всего за минувшие сутки стало известно о шести умерших от коварной инфекции. Среди них – 88-летняя волгоградка, 61-летняя жительница областного центра, 67-летняя пенсионерка из Волгограда, 63-летний житель Светлоярского района и 69-летняя женщина из Котовского района. В регионе уже 1220 человек умерли от COVID-19.
По итогам минувших суток еще 91 жителей региона заразились коронавирусом. Новые случаи выявлены в Волгограде, в Волжском и еще в 16 районах области.
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