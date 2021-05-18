



В Волжском вмешательство прокуратуры помогло инвалиду I группы получить отдельное жилье. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее 47-летний мужчина обратился с просьбой провести надзорную проверку по вопросу нарушения жилищных прав, так как заболевание волжанина требует проживания в отдельном помещении. При этом он вынужден был ютиться в коммунальной квартире без лифта, что значительно усложняло его жизнь. Известно, что ранее его бывшее жилье было признано непригодным для пребывания там инвалида.

Прокуратура города Волжского обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию городского округа обеспечить во внеочередном порядке инвалида отдельным жилым помещением. Исковое требование прокуратуры Волжский городской суд удовлетворил в полном объеме. На сегодняшний день мужчине с ограниченными возможностями предоставлена отдельная квартира.



