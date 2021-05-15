Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре Волгограда

Происшествия 15.05.2021 17:38
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15.05.2021 17:38
Женщина и ребенок пострадали сегодня в ДТП с перевернувшейся иномаркой в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла в 16:00 напротив дома №42 по улице Рокоссовского на Второй продольной. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ford Focus», который двигался в сторону улицы Ткачева, не справился с управлением и врезался в припаркованный «Renault Duster», а потом перевернулся.
Пострадали 33-летняя женщина и 6-летняя девочка – пассажиры «Renault Duster». На месте происшествия работают наряды ГИБДД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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