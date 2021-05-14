В Волгограде памятники истории и культуры окружила реклама

Общество 14.05.2021 17:44
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14.05.2021 17:44
О засилье рекламы на территории объектов культурного наследия говорили сегодня на пресс-конференции в Волгоградском УФАС. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, эту тему поднял председатель совета Волгоградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Котельников. По его словам, федеральный закон № 73-ФЗ вообще не допускает распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия и их территориях, включенных в реестр. Причем под запрет в данном случае попадает как коммерческая, так и социальная реклама. Вместе с тем, отметил Колесников, в настоящее время только на нечетной стороне проспекта Ленина на участке от ул. 13-ой Гвардейской до ул. Володарского, которая является территорией культурного наследия, насчитывается более 40 рекламных конструкций.
По мнению врио руководителя Волгоградского УФАС Ольги Ячменевой, вопрос размещения рекламы в Волгограде - острый для города-героя. "Работа антимонопольного органа в этом направлении набирает силы, и мы надеемся на поддержку общественности", - заявила она.
Так, по информации департамента по градостроительству и архитектуры администрации Волгограда, в настоящее время 65 % рекламных конструкций, размещенных на улицах города отсутствуют в Схеме размещения рекламных конструкций, то есть из 934 конструкций 610 находятся вне правового поля.
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