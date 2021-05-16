Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича Колотушкина

Общество 16.05.2021 16:18
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16.05.2021 16:18
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон...
По солдатам, в битве павшим, –
Колокольный звон...
Ю. Друнина
«Ростелеком» в преддверии праздника Великой Победы инициировал встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Воспоминания о том непростом для страны времени легли в основу видеосюжетов, которые мы представляем вашему вниманию.
Эпизод третий: Александр Иванович Колотушкин, Гвардии младший сержант, командир зенитного орудия, 89-я зенитно-артиллерийская дивизия.
Проект реализован при содействии Волгоградского областного совета ветеранов.
Рассказы всех героев онлайн-проекта «Говорят ветераны» можно послушать в формате подкастов на платформах Яндекс.Музыка, SoundCloud, Apple Podcasts и Google Podcasts.
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