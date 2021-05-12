Общество

Чиновники спасают крупное транспортное предприятие Волгоградской области от банкротства

Общество 12.05.2021 13:40
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12.05.2021 13:40


ГУП «Волгоградавтотранс» получит субсидию из бюджета Волгоградской области на покрытие расходов, связанных с возмещением затрат на оказание транспортных услуг в 2020 году в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, объем субсидии будет рассчитываться, исходя из стоимости услуг за час работы автобусов малой и большой вместимости и количества отработанных часов, но не более 1065 и 1360 рублей за час работы автобусов разной вместимости. 
Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области обратилась с заявлением в арбитражный суд Волгоградской области о признании банкротом ГУП «Волгоградавтотранс». Сумма финансовых претензий – более 41 миллиона рублей. Заседание по заявлению налоговиков состоится 19 мая. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поясняли, что проблемы у предприятия возникли в прошлом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, что повлияло на снижение пассажиропотока и отразилось на финансовой стабильности предприятия, которое обслуживает десятки маршрутов как в Волгограде, так и в районах области. В ведомстве также отметили, что в настоящее время проводится необходимая работа по финансовой стабилизации предприятия, в частности, решается вопрос о выделении субсидии на компенсацию понесенных убытков. 

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