



Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области обратилась с заявлением в арбитражный суд Волгоградской области о признании банкротом ГУП «Волгоградавтотранс». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, сумма финансовых претензий – более 41 миллиона рублей. Заседанию по заявлению налоговиков состоится 19 мая. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пояснили, что проблемы у предприятия возникли в прошлом году.

"Во втором квартале 2020 года с учетом специфики обслуживаемых маршрутов и ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, произошло снижение пассажиропотока, что напрямую отразилось на выручке и финансовой стабильности предприятия ГУП «Волгоградавтотранс». В настоящее время проводится необходимая работа по финансовой стабилизации предприятия. Так, ежегодно предприятие получает субсидии из областного и местных бюджетов на компенсацию понесенных убытков", - пояснили в ведомстве. Здесь также отметили, что п еревозка пассажиров и багажа будет осуществляться без изменений и согласно графику в целях обеспечения жителей транспортом.

Справка. ГУП «Волгоградавтотранс» было создано в 2012 году в целях транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении в Волгоградской области. Подвижной состав насчитывает 404 единицы техники. Количество работников на 1 января 2020 года превышало 700 человек. Предприятие включает в себя 10 филиалов, расположенных в Волгограде, а также в Елани, Камышине, Михайловке, Фролово, Жирновске, Новоаннинске, Урюпинске. ГУП «Волгоградавтотранс» обслуживает десятки маршрутов в Волгограде и области, в том числе дачные, а также междугородние, соединяющие город-герой с отдаленными райцентрами. По данным ресурса rusprofile.ru, убыток предприятия в 2019 году составил около 36 миллионов рублей.



