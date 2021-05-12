В Волгоградской области назвали район с самыми дорогими чиновниками





В Алексеевском районе Волгоградской области зафиксированы самые высокие расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. Такие данные по итогам 2020 года опубликовал Волгоградстат, сообщает ИА «Высота 102». Так, этот показатель здесь составляет 2173 рубля, что выше данных 2019 года на 5,5%. Самые низкие расходы на содержание чиновников, исходя из расчета на одного жителя, в Волжском – 601 рубль (рост составил 4,2%). Недорого обходятся жителям областного центра и чиновники Волгограда – 661 рубль (рост составил менее 1%). А среди самых дорогих для бюджета муниципальных служащих отмечены Кумылженский (2091 рубль, рост более 30%) и Нехаевский районы (2135 рублей, рост 11%). Не очень затратными по этому показателю оказались чиновники Камышина – 823 рубля (рост 10,8%), Михайловки – 1016 рублей (рост 9%).

При этом в 2020 году в 10 муниципалитетах по данному показателю наблюдалась положительная динамика, то есть расходы на содержание местных органов власти по сравнению с предыдущим годом снизились. Такая тенденция зафиксирована в администрациях Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Николаевского, Новоаннинского, Ольховского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Фроловского районов.

Напомним, расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя являются одним из показателей комплексной оценки эффективности органов власти.



